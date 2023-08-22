ФСБ задержала россиянина при попытке купить секретное военное изделие

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело в связи с попыткой приобрести секретную продукцию военного назначения с целью вероятной перепродажи, сообщает пресс-служба УФСБ по Ростовской области.

Отмечается, что гражданин РФ был задержан сотрудниками ФСБ с поличным при попытке приобрести секретное военное изделие, о секретности которого он знал.

Дело расследуется по ст.283.1 УК России (незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну).

В ФСБ не исключают, что в деле могут появиться дополнительные эпизоды и возможные соучастники "преступной деятельности, направленной против безопасности РФ".