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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Двое сотрудников отеля в Анапе задержаны за кражу постельного белья на 1,2 млн руб.

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Задержаны подозреваемые в краже имущества из пятизвездочного отеля в Анапе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ими оказались двое сотрудников отеля - жители Челябинской области 28 и 23 лет.

Отмечается, что подозреваемые, незаконно проникнув в служебное помещение отеля, похитили постельное белье общей стоимостью более 1,2 млн рублей.

В отношении них возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 158 УК РФ (кража).

Краснодарский край Анапа
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