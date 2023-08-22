Двое сотрудников отеля в Анапе задержаны за кражу постельного белья на 1,2 млн руб.
Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Задержаны подозреваемые в краже имущества из пятизвездочного отеля в Анапе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Ими оказались двое сотрудников отеля - жители Челябинской области 28 и 23 лет.
Отмечается, что подозреваемые, незаконно проникнув в служебное помещение отеля, похитили постельное белье общей стоимостью более 1,2 млн рублей.
В отношении них возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 158 УК РФ (кража).