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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Четыре человека погибли, четверо пострадали в ДТП под Тамбовом

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В Тамбовской области в результате столкновения двух автомобилей погибли четыре человека, сообщила во вторник пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, авария произошла на 383-м км трассы Р-22 "Каспий", столкнулись "Лада Гранта" и "Лада Приора" .

Как отметили в пресс-службе областного главка МЧС, авария произошла около 19:00 возле населенного пункта Кочетовка Мичуринского района. Среди погибших и пострадавших детей нет.

Тамбовская область
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