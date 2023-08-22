Четыре человека погибли, четверо пострадали в ДТП под Тамбовом
Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В Тамбовской области в результате столкновения двух автомобилей погибли четыре человека, сообщила во вторник пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным ведомства, авария произошла на 383-м км трассы Р-22 "Каспий", столкнулись "Лада Гранта" и "Лада Приора" .
Как отметили в пресс-службе областного главка МЧС, авария произошла около 19:00 возле населенного пункта Кочетовка Мичуринского района. Среди погибших и пострадавших детей нет.