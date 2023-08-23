Космический грузовик "Прогресс МС-24" отправится к МКС в среду

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-20" с космодрома Байконур в июне 2022 года Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-24", как ожидается, в среду отправится к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-24" состоится с площадки № 31 космодрома Байконур в 04:08 мск.

Полет корабля пройдет по двухсуточной схеме. Стыковка к модулю "Звезда" российского сегмента МКС запланирована на 25 августа в 06:50 мск. По данным госкорпорации, грузовик пробудет на орбите 174 дня.

В материалах "Роскосмоса" к запуску отмечается, что в ходе полета "Прогресс МС-24" совершит 34 витка вокруг Земли, на пути к МКС он преодолеет 1,4 млн км.

Корабль доставит на станцию 2495 кг грузов, в том числе 500 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды, 40 кг азота, а также 1535 кг медицинских и санитарно-гигиенических средств, продуктов питания, одежды, ресурсного оборудования, инструментов, материалов для обеспечения жизнедеятельности экипажа 69-й длительной экспедиции и проведения научных экспериментов.

По данным "Роскосмоса", на МКС привезут созданные в Белоруссии системы ориентации видеоспектральной аппаратуры "СОВА-2-228" и "СОВА-2-426" для эксперимента "Ураган", в рамках которого ведется отработка технических средств и методов контроля развития катастрофических явлений природного и техногенного характера на Земле или их предвестников.