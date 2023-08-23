Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Четверо бойцов Росгвардии погибли в ДТП на трассе в Петербурге

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Смертельная автоавария с участием грузовика Росгвардии, перевозившего военнослужащих, произошла в Петербурге, сообщил в среду глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Грузовик "Урал-4320" (накануне вечером на 84-м км Кольцевой автодороги - ИФ) перевозил с объекта на объект группу бойцов 33-й бригады. Неожиданно водитель впереди идущей (машины) совершил резкое торможение. Пытаясь уйти от столкновения, водитель-сержант резко вывернул руль влево, но не справился с управлением. Машину занесло и вынесло на середину трассы, где она ударилась об отбойник и перевернулась", - написал депутат в соцсети.

По информации Хинштейна, четверо бойцов, находившихся в кузове, погибли. Еще трое, включая командира инженерно-саперного взвода, получили травмы разной степени тяжести.

Предполагаемый виновник с места ДТП скрылся, написал он.

По данным Хинштейна, погибшим от 19 лет до 21 года, они проходили службу по призыву. "Трое из них скончались на месте, один - спустя несколько часов", - отметил депутат.

Руководство Росгвардии уже объявило, что поможет семьям погибших, добавил он.

Александр Хинштейн Петербург Росгвардия Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

По украинской ДРГ, пытавшейся проникнуть в Брянскую область, нанесли артудар

Минсельхоз сообщил о стабильных ценах на сырье для производства детского питания

Минсельхоз сообщил о стабильных ценах на сырье для производства детского питания

Три человека погибли при повторном обстреле белгородского санатория

Nestle в сентябре может повысить отпускные цены на детское питание в России

Nestle в сентябре может повысить отпускные цены на детское питание в России

В Минобороны РФ заявили о пресечении атаки украинских дронов на объекты в Москве

Собянин сообщил о попадании беспилотника в строящееся здание в "Москва-Сити"

Путин назвал ситуацию на линии соприкосновения в зоне СВО стабильной

Космический грузовик "Прогресс МС-24" отправится к МКС в среду

Космический грузовик "Прогресс МС-24" отправится к МКС в среду

Минобороны РФ подняло в воздух истребители из-за БПЛА в акватории Черного моря

Четыре человека погибли, четверо пострадали в ДТП под Тамбовом

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });