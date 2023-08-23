Четверо бойцов Росгвардии погибли в ДТП на трассе в Петербурге

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Смертельная автоавария с участием грузовика Росгвардии, перевозившего военнослужащих, произошла в Петербурге, сообщил в среду глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Грузовик "Урал-4320" (накануне вечером на 84-м км Кольцевой автодороги - ИФ) перевозил с объекта на объект группу бойцов 33-й бригады. Неожиданно водитель впереди идущей (машины) совершил резкое торможение. Пытаясь уйти от столкновения, водитель-сержант резко вывернул руль влево, но не справился с управлением. Машину занесло и вынесло на середину трассы, где она ударилась об отбойник и перевернулась", - написал депутат в соцсети.

По информации Хинштейна, четверо бойцов, находившихся в кузове, погибли. Еще трое, включая командира инженерно-саперного взвода, получили травмы разной степени тяжести.

Предполагаемый виновник с места ДТП скрылся, написал он.

По данным Хинштейна, погибшим от 19 лет до 21 года, они проходили службу по призыву. "Трое из них скончались на месте, один - спустя несколько часов", - отметил депутат.

Руководство Росгвардии уже объявило, что поможет семьям погибших, добавил он.