Заморозки ожидаются в ближайшие дни в ряде регионов европейской части России

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Заморозки прогнозируются в Челябинской, Свердловской, Тюменской, Архангельской, Костромской областях, Башкортостане и Пермском крае, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На европейской территории России, особенно в Поволжье, на Урале, прогнозируются заморозки. И особенно сложная ситуация будет на Урале", - сказал Вильфанд.

Так, заморозки до минус 2 градусов с 24 по 26 августа прогнозируются в Челябинской области, где сегодня по прогнозам синоптиков также будут сильные дожди, ливни, град и шквалистый ветер с порывами до 25 м/с.

Также Вильфанд сообщил, что аналогичное понижение температуры прогнозируется в Свердловской и Тюменской областях, где температура будет опускаться до отрицательных значений.

Кроме того, заморозки до минус 2 градусов прогнозируются в Пермском крае и в Башкортостане.

Ночью и утром 24 августа заморозки будут в Костромской и в Архангельской области.