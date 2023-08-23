Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Минобороны РФ сообщило об отражении за сутки 13 украинских атак

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Российские военные отбили четыре атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении, три - на донецком, две - на красно-лиманском, четыре на купянском направлениях, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На запорожском направлении умелыми действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - сказал Конашенков на брифинге в среду.

По его словам, на этом направлении потери армии Украины составили: до 80 военнослужащих, четыре автомобиля, самоходные артиллерийские установки: Krab и Panzerhaubitze 2000, орудие Д-30, три гаубицы М119, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48.

"На донецком направлении подразделениями Южной группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Невельское, Майорск и Курдюмовка Донецкой народной республики", - заявил представитель Минобороны РФ.

"На купянском направлении штурмовые отряды "Западной" группировки войск вели наступательные действия в назначенных зонах ответственности и улучшили тактическое положение", - сказал Конашенков.

Он также сообщил, что "активными действиями российских подразделений при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены четыре атаки штурмовых групп 67-й механизированной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоегоровка и Новоселовское Луганской народной республики".

"Потери ВСУ составили до 170 украинских военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, три пикапа, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-20", - сказал Конашенков.

"В районе города Запорожье уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

"В районах населенных пунктов Серебрянка и Дроновка Донецкой народной республики поражены два пункта управления 67-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ", - заявил он.

По данным Конашенкова, российскими средствами противовоздушной обороны перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, также уничтожено 18 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 августа 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Бывший первый замглавы ВТБ Пучков стал гендиректором ОСК

Бывший первый замглавы ВТБ Пучков стал гендиректором ОСК

Минобороны РФ заявило об уничтожении украинского дрона в Белгородской области

Минобороны РФ заявило об уничтожении украинского дрона в Белгородской области

По украинской ДРГ, пытавшейся проникнуть в Брянскую область, нанесли артудар

Минсельхоз сообщил о стабильных ценах на сырье для производства детского питания

Минсельхоз сообщил о стабильных ценах на сырье для производства детского питания

Три человека погибли при повторном обстреле белгородского санатория

Nestle в сентябре может повысить отпускные цены на детское питание в России

Nestle в сентябре может повысить отпускные цены на детское питание в России

В Минобороны РФ заявили о пресечении атаки украинских дронов на объекты в Москве

Собянин сообщил о попадании беспилотника в строящееся здание в "Москва-Сити"

Путин назвал ситуацию на линии соприкосновения в зоне СВО стабильной

Космический грузовик "Прогресс МС-24" отправится к МКС в среду

Космический грузовик "Прогресс МС-24" отправится к МКС в среду
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });