Минобороны РФ сообщило об отражении за сутки 13 украинских атак

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Российские военные отбили четыре атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении, три - на донецком, две - на красно-лиманском, четыре на купянском направлениях, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На запорожском направлении умелыми действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - сказал Конашенков на брифинге в среду.

По его словам, на этом направлении потери армии Украины составили: до 80 военнослужащих, четыре автомобиля, самоходные артиллерийские установки: Krab и Panzerhaubitze 2000, орудие Д-30, три гаубицы М119, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48.

"На донецком направлении подразделениями Южной группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Невельское, Майорск и Курдюмовка Донецкой народной республики", - заявил представитель Минобороны РФ.

"На купянском направлении штурмовые отряды "Западной" группировки войск вели наступательные действия в назначенных зонах ответственности и улучшили тактическое положение", - сказал Конашенков.

Он также сообщил, что "активными действиями российских подразделений при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены четыре атаки штурмовых групп 67-й механизированной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоегоровка и Новоселовское Луганской народной республики".

"Потери ВСУ составили до 170 украинских военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, три пикапа, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-20", - сказал Конашенков.

"В районе города Запорожье уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

"В районах населенных пунктов Серебрянка и Дроновка Донецкой народной республики поражены два пункта управления 67-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ", - заявил он.

По данным Конашенкова, российскими средствами противовоздушной обороны перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, также уничтожено 18 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области.