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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

В школах РФ в конце августа впервые пройдут антитеррористические учения

В школах РФ в конце августа впервые пройдут антитеррористические учения
Архивное фото
Фото: Николай Михальченко/ТАСС

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Первые всероссийские учения по реагированию на террористические угрозы и другие чрезвычайные ситуации пройдут в конце августа в российских школах, колледжах и техникумах, сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"29-30 августа впервые пройдут всероссийские учения, организованные Минпросвещения России, МЧС России, МВД России, Росгвардией и региональными властями, по отработке комплексного сценария действий работников образовательных организаций и сотрудников охраны при террористической угрозе. Мероприятия состоятся в школах, колледжах и техникумах", - сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

Там пояснили, что в ходе учений в школах и колледжах будет проведена проверка работоспособности систем оповещения, отработано взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, которого цитирует пресс-служба, в свою очередь подчеркнул, что "и педагоги, и руководство учебных заведений должны четко знать, что им делать. Всероссийские учения как раз дадут исчерпывающую информацию о степени готовности к подобным ситуациям и обеспечат возможность сформировать необходимые навыки".

Проведение подобных мероприятий будет способствовать психологической готовности педагогических коллективов к применению различных алгоритмов действий, уточнили в ведомстве. Там добавили, что по итогам учений полученный опыт будет проанализирован на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.

Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
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