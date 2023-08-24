Кассация согласилась с недействительностью отказа Siemens обслуживать поезда РЖД

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решение судов нижестоящих инстанций, признавших недействительным одностороннее расторжение Siemens Mobility GmbH договора с РЖД о техобслуживании и наладке 294 электропоездов, а также об обязании выполнять договорные обязательства.

Как следует из картотеки суда, жалоба германской компании отклонена.

Девятый арбитражный апелляционный суд 13 июня оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 22 марта по иску ОАО "РЖД" признал недействительным одностороннее расторжение Siemens Mobility GmbH договора, заключенного 7 сентября 2011 года, о техобслуживании и наладке 294 электропоездов, а также об обязании выполнять договорные обязательства.

Арбитражный суд Москвы 26 октября 2022 года удовлетворил иск АО "РЖД" к Siemens Mobility GmbH о запрете инициировать судебные разбирательства в Международном арбитражном суде при Палате экономики Австрии в Вене "по всем спорам, возникающим из договора от 20 апреля 2007 года о техническом обслуживании и ремонте высокоскоростных поездов (или каких-либо последующих его изменений) или в связи с ним, либо относящимся к его нарушению, расторжению или недействительности". Кассация 1 февраля 2023 года оставила решение в силе.

Арбитражный суд Москвы 26 октября 2022 года удовлетворил еще один иск АО "РЖД" к Siemens Mobility GmbH - "о запрете инициировать судебные разбирательства в Международном арбитражном суде при Палате экономики Австрии в Вене по всем спорам, возникающим из договора от 17 декабря 2014 года или в связи с ним, либо относящимся к его нарушению, расторжению или недействительности". 30 января 2023 года кассационный суд оставил запрет в силе. В мае 2023 года решение подтвердил Верховный суд России.

В начале мая 2022 года Siemens объявил о прекращении бизнеса в России. Компания начала процедуру прекращения своей производственной и операционной деятельности. Также Siemens сообщил, что разрывает с 13 мая 2022 года с РЖД сервисные контракты, включая обслуживание "Сапсанов".