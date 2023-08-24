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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

РПЦ учредит гуманитарную миссию в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - На территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей учреждается патриаршая гуманитарная миссия, сообщил журналистам глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда по итогам заседания Синода Русской православной церкви в четверг.

"Постановление, которое принял Синод, следующее: с целью дальнейшей координации и системного развития оказания гуманитарной помощи мирным жителям, в том числе православному духовенству, на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также с целью координации оказания помощи раненым военнослужащим, находящимся в медучреждениях на территории перечисленных регионов, – учредить постоянно действующую патриаршую гуманитарную миссию", - сказал Легойда.

РПЦ ДНР ЛНР Запорожская область Херсонская область
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