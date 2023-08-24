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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Четверо пострадавших в ДТП в Калуге взрослых находятся в тяжелом состоянии

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Четверо взрослых, пострадавших в ДТП в Калуге, находятся в тяжелом состоянии; трое из них будут направлены на лечение в ведущие федеральные медицинские центры Минздрава России, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Из шести госпитализированных взрослых пострадавших четверо - в тяжелом состоянии: им выполнены или в настоящее время выполняются оперативные вмешательства. Трое из них после стабилизации состояния будут направлены на лечение в ведущие федеральные медицинские центры Минздрава России", - сказал Кузнецов журналистам.

По его словам, проведены телемедицинские консультации госпитализированным пациентам: шести взрослым и троим детям. У двух детей тяжелые травмы, переломы конечностей, один ребенок прооперирован, другой - в операционной. Третий ребенок в состоянии средней тяжести.

"Принято решение об эвакуации двоих тяжелых детей в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России после стабилизации их состояния и проведения повторной телемедицинской консультации", - сказал Кузнецов.

Оказание медицинской помощи пострадавшим в ДТП в Калуге находится на личном контроле министра здравоохранения России Михаила Мурашко, добавил он.

Как сообщалось, на улице Кирова в Калуге легковой автомобиль протаранил остановку общественного транспорта. В результате пострадали 11 человек, из них трое детей. Предполагаемый виновник ДТП задержан. По информации полиции, в апреле текущего года он был лишен прав за управление машиной в состоянии наркотического опьянения. Возбуждено уголовное дело по п."в" ч.2 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).

Алексей Кузнецов Минздрав
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