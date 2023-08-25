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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Медведев назвал признание независимости Абхазии и Южной Осетии решением, обеспечившим мир на Кавказе

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Принятое 15 лет назад решение о признании Россией независимости Абхазии и Южной Осетии было непростым, но обеспечило мир на Кавказе, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с главами республик Асланом Бжания и Аланом Гаглоевым.

"Мы находимся в преддверии важной даты - 15-летия с момента признания Россией независимости Южной Осетии и Республики Абхазия. Это было не самое простое решение, которое Россия приняла в 2008 году, но которое обеспечило мир на Кавказе, обеспечило защиту жизни и здоровья жителей республик и решение больших задач", - сказал Медведев, который в то время был президентом РФ.

С тех пор, по его словам, отношения развиваются успешно. "У нас союзнические отношения, очень добрые и, естественно, это развитие обязательно продолжится", - заверил Медведев.

Он поздравил жителей Абхазии и Южной Осетии с обретением независимости, с тем, что в то время появились новые субъекты международного права, и пожелал народам республик благополучия и успехов.

Дмитрий Медведев Абхазия Южная Осетия
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