Аномальная жара прогнозируется в Сибири и на Дальнем Востоке в ближайшие дни

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Аномальная жара прогнозируется в Красноярском и Алтайском краях, Тыве, Хакасии, Бурятии, Якутии и на Сахалине в период с 26 по 30 августа, температура будет на 7-10 градусов выше нормы, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Сибирском федеральном округе очень высокие аномалии, в Красноярском крае очень высокая температура, на 8-11 градусов выше нормы. Очень высокие температуры в Алтайском крае - на 7-11 градусов выше нормы - от +24 до +34 градусов. Такие же температуры в республике Алтай, Кемеровской области. А в Хакасии и Тыве температуры на 7-10 градусов выше нормы - от +27 до +32 градусов", - сказал Вильфанд.

Также жаркая погода прогнозируется в Северо-Западном федеральном округе, где температура в Псковской области в период с 27 по 30 августа будет на 7 градусов выше нормы и составит +25...+ 27 градусов.

Высокая температура будет и на Дальнем Востоке. Так, Бурятии температура будет на 7 градусов выше нормы и составит +25...+27 градусов. В Якутии - в центре и на юго-западе - температура будет на 8-10 градусов выше нормы и составит +26 ...+28 градусов. Такая температура может осложнить пожарную опасность.

Высокая температура будет на Сахалине. Максимальные температуры будут составлять +24...+27 градусов, что на 7-8 градусов выше нормы.

Кроме того, по словам Вильфанда, "замечательная погода" будет на юге европейской части России - в Краснодарском крае.

"Температура около и выше нормы на 2 градуса - +28...+33 градуса. И много солнца, там правит баллом антициклон, осадков не ожидается. Комфортная погода для отдыхающих, температура водной поверхности 28 градусов", - сказал Вильфанд.