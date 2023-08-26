Российские аналитики уверены, что признав 15 лет назад независимость Абхазии и Южной Осетии, Москва обеспечила спокойствие близ границ РФ

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии, состоявшееся ровно 15 лет назад, стало важным шагом Москвы с точки зрения обеспечения безопасности как этих двух республик, так и в регионе в целом, полагает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"Бесспорный аргумент в пользу такого шага состоит в том, что в результате признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии сформировалась ситуация, когда за все эти 15 лет не погиб ни один осетин, ни один абхазец, ни один российский военнослужащий. И, кстати, ни один грузин", - сказал Жарихин "Интерфаксу".

"В результате на этом пространстве наступил долгосрочный мир. Он, конечно, не является результатом достижения компромисса с Грузией, но, тем не менее, эта та самая ситуация, когда худой мир лучше доброй войны. Главный результат этого шага Москвы, на который она пошла ровно 15 лет назад, налицо. Это отсутствие гибели людей", - отмечает аналитик.

Геополитический фактор и безопасность

Сам факт признания независимости Абхазии и Южной Осетии стал важным этапом в действиях Москвы по укреплению безопасности в регионе, считает эксперт.

"С точки зрения безопасности и геополитики, Москва позаботилась о том, чтобы на ее границах было спокойно. И это спокойствие обеспечивается российскими контингентами в Абхазии и Южной Осетии. В соответствии с договоренностями с этими странами, там находятся российское военные базы, что дает возможность поддерживать мирную ситуацию", - сказал Жарихин.

С такой оценкой согласен первый вице-президент Фонда "Центр политических технологий" Алексей Макаркин.

"Тот формат отношений, началу которым было положено с момента признания Москвой независимости двух республик, оказался полезным и России и Абхазии, и Южной Осетии. Российское военное присутствие в этих республиках является гарантией того, что не повторится 2008 год. И последние 15 лет показали, что каких-либо вооруженных акций против Абхазии и Южной Осетии не было, и скорее всего, даже не планировалось", - сказал Макаркин "Интерфаксу".

Политолог напомнил, что после официального признания Москвой независимости этих двух республик последовало заключение с ними соглашений по статусу российских военных контингентов.

"Важно отметить, что речь шла об оформлении российского военного присутствия. Если до августа 2008 года это присутствие было оформлено через миротворческую операцию, то потом данный формат был уже не актуален. Надо было принять решение по регулированию юридического статуса пребывания российских Вооруженных сил в двух республиках. И это решение было принято", - сказал собеседник агентства.