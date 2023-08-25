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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

"Пробка" на Крымский мост из Крыма ликвидирована

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Очередь перед Крымским мостом со стороны Крымского полуострова устранена, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"19:00: с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

По состоянию на 16:00 в очереди на мост со стороны Керчи стояло 580 автомобилей.

Со стороны Тамани "пробок" на мост в течение пятницы не было.

Крымский мост работает в реверсивном режиме после того, как 17 июля его атаковали два украинских надводных беспилотника, повредив автодорожную часть.

В настоящее время на Крымский мост пускают только легковые автомобили и автобусы. Все транспортные средства подлежат обязательному досмотру, причем автобусы проходят через сканер. Туда же отправляются автомобили, владельцы которых не могут выгрузить вещи на ручной досмотр.

Крымский мост
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