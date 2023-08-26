Три человека погибли в ДТП в Красноярском крае

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Красноярском крае, в котором погибли три человека и четверо получили травмы, сообщает ГУ МВД России по региону.

Накануне вечером на 885 км автодороги Р-255 "Сибирь" водитель легкового автомобиля Toyota столкнулся с ехавшим в попутном направлении грузовиком Mazda c ЛуАЗом в кузове.

После этого грузовик выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Suzuki.

В результате погибли водитель Suzuki и два его пассажира. Кроме того, в ДТП пострадали еще четыре человека: два пассажира Suzuki, а также водители Mazda и Toyota.

Дело возбуждено по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).