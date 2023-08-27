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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Пять человек погибли в Хабаровске в результате аварии с Камазом

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Полиция в Хабаровском крае выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с КАМАЗом, в котором погибли пять человек, сообщает в воскресенье пресс-служба краевого управления МВД.

Авария произошла в субботу на 91 км автодороги поселка Харпичиан - Албазино Солнечного района на севере края. КАМАЗ ехал со стороны Албазино. Его водитель 1978 года рождения не справился с управлением. Грузовик съехал с дороги и опрокинулся.

"В результате ДТП водитель и четыре пассажира 1968, 1978, 1989, 1992 годов рождения скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в грузовике ехали работники одного из предприятий района.

КАМАЗ Хабаровск
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