Минобороны РФ показало кадры уничтожения опорных пунктов украинских войск
Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ в воскресенье распространило кадры уничтожения опорных пунктов вооружённых сил Украины (ВСУ).
"Операторы БпЛА вскрывают позиции ВСУ в лесополосах и лесистой местности и наводят огонь минометов и артиллерии", - говорится в сообщении.
На видео показано выявление позиций украинских войск с помощью беспилотников в лесах и артиллерийские удары по опорным пунктам ВСУ.
"В результате ударов опорные пункты с военнослужащими ВСУ уничтожены", - заявили военные.