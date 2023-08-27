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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Минобороны РФ показало кадры уничтожения опорных пунктов украинских войск

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ в воскресенье распространило кадры уничтожения опорных пунктов вооружённых сил Украины (ВСУ).

"Операторы БпЛА вскрывают позиции ВСУ в лесополосах и лесистой местности и наводят огонь минометов и артиллерии", - говорится в сообщении.

На видео показано выявление позиций украинских войск с помощью беспилотников в лесах и артиллерийские удары по опорным пунктам ВСУ.

"В результате ударов опорные пункты с военнослужащими ВСУ уничтожены", - заявили военные.

ВСУ Минобороны
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