Минобороны РФ сообщило об ударе по складу авиавооружения и боеприпасов ВСУ

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Российские военные ночью нанесли морской ракетный удар по украинскому складу авиационного вооружения и боеприпасов, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью Военно-морским флотом нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ", - сказал Конашенков на брифинге в понедельник.

По его словам, цель удара достигнута - объект поражен.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены семь атак 82-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области", - сказал Конашенков.

По его словам, в ходе боев потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка AS90 Brave Heart и орудие FH-70 производства Великобритании, а также две гаубицы Д-30.

Кроме того, добавил Конашенко, российские военные средствами ПВО перехватили три управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника противника в 128 районах", - сообщил он.

По данным Конашенкова, в ЛНР поражен украинский командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады.

Он сообщил, что уничтожены 27 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 466 самолетов, 247 вертолетов, 6179 беспилотных летательных аппаратов, 433 зенитных ракетных комплекса, 11538 танков и других боевых бронированных машин, 1146 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6095 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12480 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал представитель Минобороны РФ.