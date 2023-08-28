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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Патриарх Кирилл освятил воссозданную надвратную икону на Спасской башне Кремля

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Образ Спаса Нерукотворного с ангелами и Пресвятой Богородицы на престоле со святителями Петром и Алексием с внутренней стороны Спасской башни Московского Кремля освятил в понедельник, в праздник Успения, патриарх Кирилл.

Согласно церковному преданию, появление икон над проездными воротами Спасской башни было связано с избавлением Москвы от осады войском крымского хана Мехмеда I Герая в 1521 году. В 1866 году иконы были счищены и написаны заново, а в 1923 году было принято решение об удалении икон с фасада. Исследования, проведенные много позже, в 2015 году, подтвердили полную утрату живописи в киоте, поэтому для соблюдения исторической достоверности эскиз воссоздаваемого образа был разработан на основании иконографии, известной по рисунку 1860-х годов, и фотографиям начала XX века.

До революции иконы располагались не только над Спасской, но и над всеми остальными проездными башнями Кремля и в советское время также считались утраченными. Вопрос об их возвращении исследовался Фондом Андрея Первозванного с 2007 года. По итогам проведенных научных изысканий появилась концепция воссоздания надвратных икон, утвержденная поручением президента России.

Всего к 2023 году было воссоздано семь надвратных образов. Помимо уже упомянутой иконы на Спасской башне, это Казанский образ Божьей Матери с ангелами на Никольской башне, образ Троицы на Троицкой башне, икона Иоанна Предтечи на Боровицкой, икона равноапостольных Константина и Елены, равноапостольного князя Владимира и благоверных князей Бориса и Глеба на Кутафьей башне Кремля.

патриарх Кирилл Москва Кремль Спасская башня
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