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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

"Россети Московский регион" снизили чистую прибыль по МСФО во II кв. в 2,8 раза

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Россети Московский регион" по МСФО в апреле-июне составила 3,36 млрд руб., говорится в отчетности компании.

Это примерно в 2,8 раз меньше показателя аналогичного периода 2022 года.

Выручка компании за квартал составила 50,47 млрд руб. (+10,3%), операционные расходы - 46,14 млрд руб. (+29,3%). Операционная прибыль в итоге составила 5,17 млрд руб., что в 2,3 раза больше показателя второго квартала 2022 года.

За первое полугодие "Россети Московский регион" получили чистую прибыль по МСФО в размере 15,22 млрд руб. (+3,7 млрд руб.), ее выручка достигла 110,9 млрд руб. (+15,2%), операционные расходы - 95,48 млрд руб. (+19,6%).

"Россети Московский регион" (ранее - "МОЭСК") - сетевая компания, обслуживающая потребителей Москвы и Московской области. Основным акционером являются "Россети" с долей в 50,9%, у ЗАО "Лидер" - 17,62%, Газпромбанка - 9,77%, "ОЭК-Финанс" - 5,05%

Россети Московский регион
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