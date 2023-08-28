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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Путин обратил внимание главы Омской области на проблемы в сферах экологии и ЖКХ

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал хорошим начало работы врио губернатора Омской области Виталия Хоценко на данном посту, однако призвал его решить экологические проблемы в регионе и другие острые вопросы.

"Вы не так давно работаете в Омске, но в целом старт очень хороший, на мой взгляд. По ключевым вопросам вы в курсе, занимаетесь ими. Не забывайте про те вещи, которые, конечно, являются долгоиграющими, непростыми. Одна из главных задач - это, конечно, улучшение экологической ситуации", - сказал Путин на встрече с Хоценко.

Кроме того, он обратил внимание на необходимость решить вопрос с обманутыми дольщиками и проблемы в сфере ЖКХ.

"Две тысячи с небольшим семей. Нужно решать этот вопрос, доводить его до конца", - подчеркнул президент.

"А в целом, я считаю, еще раз хочу это повторить, старт хороший, и напрямую, конечно, надо работать с людьми. Это очень хороший повод почувствовать, чего люди ждут, на что они рассчитывают. Эта прямая работа повысит существенным образом и ваши шансы на то, чтобы люди вам поверили и доверили работу в таком важном регионе, как Омская область", - сказал Путин.

Владимир Путин Омская область Виталий Хоценко
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