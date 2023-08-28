ВС РФ решил, что моральный вред за гибель человека банкрот оплачивает в первую очередь

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Компенсация морального вреда выплачивается родственникам погибшего по вине банкрота в приоритетном порядке, решил Верховный суд (ВС) РФ. Такая компенсация связана с причинением вреда жизни или здоровью, которая погашается в первоочередном порядке.

К такому выводы судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) ВС РФ пришла по итогам рассмотрения тяжбы в рамках дела о несостоятельности Марии Скворцовой. Она инициировала его в августе 2021 года, сославшись на наличие непосильного кредита в 1,3 млн рублей в Росбанке. В январе 2022 года суд признал ее банкротом, а сумма долга в реестре увеличилась до 1,8 млн рублей за счет требований Сбербанка и налогового органа, говорится в материалах дела.

Также в суд обратилась Галина Калмыкова с просьбой включить в реестр долг перед ней на 1,17 млн рублей. Сумма этого долга - взысканная судом еще в 2012 году компенсация морального вреда и затраты на погребение сына Калмыковой, который погиб в ДТП, виновницей которого была признана Скворцова, свидетельствуют материалы дел.

Арбитражный суд Краснодарского края включил требование Калмыковой в реестр требований, но счел, что погашаться он должен в составе третьей очереди - наряду с долгами перед банками и налоговым органом.

Апелляция и кассация, куда обращалась с жалобами Калмыкова, с таким подходом согласилась. Они сослались на то, что в 2015 году из статьи 134 были исключены положения о том, что требования граждан по компенсации морального вреда удовлетворяются в первоочередном порядке. Пункт 3 статьи 213.27 закона о банкротстве тоже не предусматривает первоочередное удовлетворение требование граждан о компенсации морального вреда.

Они отвергли доводы Калмыковой о том, что компенсация морального вреда относится к обязательствам, связанным с причинением вреда жизни и здоровью, которые погашаются в банкротстве в первоочередном порядке.

Однако СКЭС ВС РФ, куда обратилась Калмыкова, сочла выводы нижестоящих судов ошибочными. По мнению коллегии, они не учли, что обстоятельства взыскания в пользу Калмыковой морального вреда связаны с гибелью ее сына в результате ДТП, то есть с причинением вреда жизни или здоровью.

При этом расчет за причинение вреда жизни или здоровью производится в приоритетном порядке, и очередность таких выплат не менялась, указала коллегия ВС РФ. По ее мнению, исключение из пункта 4 статьи 134 закона о несостоятельности указания о том, что суммы компенсации морального вреда погашаются в составе первой очереди реестра, не влияет на очередность таких выплат. "Осуществляемая в случае причинения вреда жизни или здоровью компенсация морального вреда наряду с другими вытекающими из этого обязательства требованиями относится к первой очереди", - разъяснила СКЭС ВС РФ содержание этого пункта.

В связи с этим коллегия отменила решения нижестоящих судов и без отправки дела на новое рассмотрение включила требования Калмыковой в первую очередь реестра требований.