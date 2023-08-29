"Аэрофлот" увеличит частоту полетов из Москвы в Таиланд в осенне-зимнем сезоне

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" планирует увеличить частоту полетов из Москвы в Таиланд в осенне-зимнем сезоне до 27 еженедельных рейсов, сообщила компания.

Частота полетов на Пхукет с 29 сентября увеличится с пяти до семи раз в неделю, с 29 октября - до 17 рейсов соответственно. Вылеты из Москвы в этот период будут осуществляться два-три раза в сутки.

Частота полетов в Бангкок с 30 сентября вырастет с четырех до семи рейсов в неделю, с 1 ноября - до 10 рейсов соответственно. Ежедневно на данном направлении планируется совершать один-два вылета.