Минэкономразвития хочет привлекать в Россию туристов из 17 дружественных стран

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В Минэкономразвития определили 17 дружественных стран, благодаря которым в России будет развиваться въездной туризм, к 2030 году турпоток в РФ должен вырасти в 1,5 раза, следует из материалов ведомства к Стратегической сессии по туризму, прошедшей во вторник в правительстве.

"Въездной туризм. В прошлом году он снизился более чем в три раза. Определили 17 приоритетных дружественных стран. Это 3,7 млрд человек, которые совершают 340 млн поездок ежегодно. Планируем нарастить свою долю в этом потоке и увеличить въездной туризм в 1,5 раза", - говорится в документе.

Как напомнили в министерстве, для развития въездного туризма в РФ заработала единая электронная виза для 55 стран, запущен групповой безвизовый туристический обмен с Ираном и Китаем, на очереди Индия. Готовится к запуску электронная карта туриста.

"Но этих мер недостаточно. Прежде всего, нужно заниматься продвижением России как туристического бренда", - подчеркнули в Минэкономразвития.

Один из целевых показателей нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" - рост числа внутренних и въездных турпоездок по России до 140 млн к 2030 году.