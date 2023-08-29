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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Чистая прибыль Роснефти по МСФО в I полугодии составила 652 млрд руб

Чистая прибыль Роснефти по МСФО в I полугодии составила 652 млрд руб
Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в первом полугодии составила 652 млрд руб., сообщается в отчете компании.

Выручка за отчетный период зафиксирована в 3,9 трлн руб., затраты и расходы - 2,9 трлн руб.

Компания сообщала, что по итогам первого квартала получила чистую прибыль в 323 млрд руб., соответственно, показатель за второй квартал составляет 329 млрд руб., что чуть выше консенсус-прогноза в 326 млрд руб., составленного "Интерфаксом" по итогам опроса аналитиков.

В рамках действующей дивидендной политики на дивидендные выплаты направляется 50% чистой прибыли по МСФО, выплаты могут осуществляться два раза в год. Расчетный дивиденд по итогам полугодия может составить 30,8 руб. на акцию.

Уставный капитал НК составляет 105 млн 981 тыс. 778, 17 руб., он разделен на 10 млрд 598 млн 177 тыс. 817 акций номиналом 0,01 руб.

Крупнейшими акционерами "Роснефти" являются государственное АО "Роснефтегаз" (40,4%), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments LLC (18,46%), еще 9,6% принадлежат "РН-НефтьКапиталИнвест", а 0,76% - ООО "РН-Капитал". В начале 2022 года ВР заявляла, что выйдет из участия в "Роснефти", но пока сообщений о факте продажи британской компанией своей доли не было.

По итогам работы в 2022 году суммарные дивиденды "Роснефти" составили 38,36 руб. на акцию.

Роснефть
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