Последнее перед выборами в РФ тестовое онлайн-голосование пройдёт 30-31 августа

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Последнее перед сентябрьскими выборами в России тестирование федеральной платформы для дистанционного электронного голосования (ДЭГ) пройдет 30-31 августа.

ЦИК РФ уже провел ряд тренировок федеральной платформы для электронного голосования, сообщила ранее глава комиссии Элла Памфилова. "В рамках последней тренировки, которая у нас предполагается 30-31 августа, будет проводиться тестовое голосование для избирателей, подавших заявление на ДЭГ", - сказала Памфилова.

По словам главы комиссии, уже подано более 760 тыс. заявлений для участия в онлайн-голосовании на федеральной платформе в ходе предстоящих выборов.

В ДЭГ на выборах в сентябре примут участие 24 региона страны на федеральной платформе, а также Москва на собственной платформе. В столице уже прошло тестирование системы онлайн-голосования; в ходе него не было зафиксировано масштабных сбоев, система работала штатно, сообщали в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году. В тестовом голосовании в столице приняли участие 430 тыс. человек.

В период с 8 по 10 сентября текущего года в России пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы глав 21 субъекта и выборы депутатов законодательных органов государственной власти. Пройдет более 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ. Всего замещению подлежат около 34 тыс. мандатов и выборных должностей. В голосовании смогут принять участие порядка 65 млн избирателей.