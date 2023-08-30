Украинский беспилотник сбит над Калужской областью средствами ПВО
Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что сбили украинский беспилотник над Калужской областью.
"30 августа около 02:00 по Москве пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сообщили в Минобороны РФ в среду.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Калужской области", - сообщили военные.