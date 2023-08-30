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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:06

Опрос показал, что почти половина россиян делала ремонт в съемном жилье

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Почти половина россиян делала ремонт в арендуемом жилье, выяснили аналитики СК "Росгосстрах".

"45% респондентов снимают жилье менее одного года. Еще четверть - один-два года, а 11% - более трех лет. За это время крупный ремонт в арендуемой квартире сделали 26% опрошенных, 23% ограничились мелким ремонтом", - говорится в опросе.

Еще 16% арендаторов заявили, что собственники жилья запретили делать ремонт в квартире.

Что касается денег, 64% россиян, сделав ремонт, покрыли расходы за счет арендной платы, 36% - за свой счет. Из последних 38% опрошенных потратили на ремонт от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, 21% - от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, 25% - до 20 тыс. рублей. Остальные потратили на ремонт более 100 тыс. рублей.

Также выяснилось, что 26% опрошенных поменяли или отремонтировали сантехнику, 22% - переклеили обои, 20% - обновили балкон, 19% - покрасили потолки или стены, 17% - поменяли мебель.

Эксперты уточнили, что жилье застраховано у 18% респондентов, 44% не обладают такой информацией, а 37% сказали, что жилье не застраховано.

Репрезентативный опрос был проведен в июле 2023 года среди 1211 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ, сообщается на сайте "Росгосстраха".

Росгосстрах
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