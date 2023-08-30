Исследовательское судно "Евгений Горигледжан" передано в ВМФ РФ

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - На заводе "Янтарь" (входит в ОСК) состоялась передача океанографического исследовательского судна (ОИС) "Евгений Горигледжан" в состав Военно-морского флота России. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

"После объявления приказа главнокомандующего ВМФ о зачислении судна в состав Военно-морского Флота командир судна пронес полотнище Военно-морского флага перед строем личного состава корабля и флаг был поднят", - говорится в сообщении.

По данным ОСК, участниками торжественной церемонии поднятия флага стали: командующий Балтийским флотом вице-адмирал Владимир Воробьев, начальник главного управления министерства обороны РФ вице-адмирал Владимир Гришечкин.

ОИС "Евгений Горигледжан" предназначено для проведения подводно-технических работ, экологического мониторинга морской среды, океанографической съёмки придонного слоя и оказания помощи силам поиска и спасения на море.

Судно названо именем генерального конструктора атомных подводных лодок специального назначения в ЦКБ МТ "Рубин" (входит в ОСК) Евгения Горигледжана. Проект ОИС разработан в Центральном морском конструкторском бюро "Алмаз" (входит в ОСК), говорится в сообщении.