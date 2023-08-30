В РСТ заявили о частых отказах интуристам при оформлении электронных виз в РФ

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Электронная виза в Россию, запущенная в августе, окажет позитивное влияние на рост въездного турпотока, однако иностранные туристы часто получают отказы из-за технических недоработок самой системы, сообщила член правления Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор "Тари тур" Марина Левченко.

"Ситуация с въездом начинает поворачиваться в лучшую сторону. Мы дождались электронной визы, решения вопроса по китайскому безвизу. Между тем, электронную визу в РФ технически очень сложно получить. Из 11 человек 7 получают отказ или им возвращают документы для уточнения. Хотя в анкете не видно, что нужно уточнять. Также есть проблемы с оплатой визового сбора", - рассказала она на пресс-конференции в среду.

Как отметила Левченко, вызывает вопросы и сама анкета.

"Есть масса неудобных и ненужных вопросов, например, владеете ли вы техникой рукопашного боя. Это пугает партнеров и зарубежных клиентов, которым необходимо выкладывать всю информацию. Конечно, эта система значительно отличается от той замечательной электронной визы или карты болельщика, которая действовала во время ЧМ-2018", - сказала она.

В свою очередь, президент РСТ Илья Уманский уточнил, что количество вопросов в анкете на электронную визу в Россию вдвое больше, чем в других странах. Кроме того, стоимость визы примерно вдвое дороже ($52), чем в других странах, которые используют этот инструмент.

По словам Левченко, сейчас иностранные туристы уже приезжают в Россию по электронной визе, также дополнительно турпоток растет за счет деловых путешественников, которые прибывают в Москву и Санкт-Петербург по обычной визе.

"Очень грустно, что решение по электронной визе было принято в августе, потому что сезон во въездном туризме короткий, заканчивается в сентябре. И если говорить о пакетных групповых турах, то их готовят заранее. Если технические проблемы будут решены, то теперь уже к Новому году вырастет число гостей из Турции, Индии, а также Китая в рамках групповых безвизовых поездок", - считает она.

Электронную визу с 1 августа могут получить граждане 55 государств, въезжающих с гостевым, деловым, туристическим визитом, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных событиях. Она позволяет иностранцам находиться на территории России в течение 16 дней. Консульский сбор составляет около $50.

В первом полугодии 2023 года Россию посетили 187 тыс. иностранных туристов. За тот же период допандемийного 2019 года турпоток составил почти 2 млн человек.