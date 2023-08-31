Туман вызвал массовые задержки рейсов в аэропорту Тюмени

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Густой туман, который в четверг окутал Тюмень, осложнил работу аэропорта "Рощино".

"Из-за тумана массовая задержка ряд рейсов на вылет, а также на прилет", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

Так, согласно данным онлайн-табло аэропорта, задерживаются вылет самолеты из Тюмени в Санкт-Петербург, Красноярск, Анталью, Сочи, Москву, Нижневартовск, Уфу, Минеральные Воды, Сургут, Ханты-Мансийск, Нягань, Новый Уренгой, Салехард.

Кроме того, пока не могут прилететь в "Рощино" рейсы из Екатеринбурга, Красноярска, Ханты-Мансийска, Казани, Сургута, Барнаула, Сочи, Москвы, Худжанда, Минеральных Вод, Ханты-Мансийска.

В пресс-службе екатеринбургского аэропорта "Кольцово" агентству сообщили, что из-за сложных метеоусловий в Тюмени на запасной аэродром в "Кольцово" прибыли два рейса - UT-320 из Ханты-Мансийска и UT-170 из Барнаула.

"Также задержан вылет рейса UT-280 Екатеринбург - Тюмень. С пассажирами работают представители авиакомпании", - сообщили в аэропорте.