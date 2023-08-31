Крупнейшую в России инфекционную больницу достроят до конца года

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Строительство крупнейшего в стране лечебно-диагностического комплекса на базе московской инфекционной больницы №1 будет завершено до конца года, сообщил в четверг глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Строительство ведущего инфекционного стационара России вышло на финальную стадию, готовность объекта составляет 98%. До конца года мы закончим здесь все работы", - сказал Загрутдинов.

По его словам, сейчас на объекте ведутся работы по наладке инженерных систем. "Строители завершили благоустройство территории больницы, начался монтаж малых архитектурных форм", - отметил глава департамента.

Он сообщил, что комплекс будет оснащен новейшей медицинской техникой, включая самые современные аппараты КТ, МРТ, УЗИ, передвижные рентген-аппараты и другие. "Это позволит проводить диагностику и лечение практически любых инфекционных заболеваний, не прибегая к перемещению пациентов в другие стационары", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что строительство комплекса началось в феврале 2020 года на месте снесенных устаревших корпусов инфекционной клинической больницы (ИКБ) № 1 по адресу: Волоколамское шоссе, 63.

Новый комплекс будет состоять из трех корпусов общей площадью 96,5 тыс. кв.м, объединенных подземным пространством и надземными переходами, что позволит пациентам и врачам перемещаться по больнице, не выходя на улицу.