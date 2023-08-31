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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:19

Российская ПВО перехватила два HIMARS, две авиабомбы JDAM и две ракеты HARM

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Российские системы противовоздушной обороны за сутки перехватили два реактивных снаряда HIMARS, две авиабомбы JDAM и две противорадиолокационные ракеты HARM в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, две управляемые авиабомбы JDAM и две противорадиолокационные ракеты HARM производства США", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в четверг.

Также, по его словам, средствами ПВО за сутки уничтожены 32 украинских беспилотника, в том числе Ту-141 "Стриж", в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 466 самолетов, 247 вертолетов, 6266 беспилотных летательных аппаратов, 434 зенитных ракетных комплекса, 11578 танков и других боевых бронированных машин, 1147 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6145 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12570 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщил Конашенков.

Хроника 24 февраля 2022 года – 31 августа 2023 годаВоенная операция на Украине
HIMARS ПВО JDAM HARM vbyj Минобороны
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