Российская ПВО перехватила два HIMARS, две авиабомбы JDAM и две ракеты HARM

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Российские системы противовоздушной обороны за сутки перехватили два реактивных снаряда HIMARS, две авиабомбы JDAM и две противорадиолокационные ракеты HARM в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, две управляемые авиабомбы JDAM и две противорадиолокационные ракеты HARM производства США", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в четверг.

Также, по его словам, средствами ПВО за сутки уничтожены 32 украинских беспилотника, в том числе Ту-141 "Стриж", в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 466 самолетов, 247 вертолетов, 6266 беспилотных летательных аппаратов, 434 зенитных ракетных комплекса, 11578 танков и других боевых бронированных машин, 1147 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6145 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12570 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщил Конашенков.