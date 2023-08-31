Пожар произошел на территории кузбасской шахты "Октябрьская"

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Пожар произошел в помещении на территории шахты "Октябрьская" в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области, возгорание локализовано, сообщили в четверг "Интерфаксу" в Главном управлении МЧС по Кузбассу.

Там уточнили, что возгорание произошло в металлической постройке, на работоспособность шахты это не повлияет.

"На месте продолжают работать четыре отделения ВГСЧ (военизированная горно-спасательная часть - ИФ) и четыре отделения пожарно-спасательного отряда", - сказали в МЧС.

Принадлежность здания не уточняется.

В экстренных службах сообщили агентству, что людей из шахты поднимают на поверхность для профилактики, так как возгорание произошло в здании, находящемся на поверхности, но связанном с шахтой, из-за чего в нее попал дым.

В шахте на момент возгорания находился 81 человек.

Шахтоучасток "Октябрьский" (работает в составе шахты "Заречная") принадлежит угольной компании "Сила Сибири".