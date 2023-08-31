Площадь лесного пожара в Тебердинском нацпарке в КЧР выросла до 3,9 га

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Увеличена группировка сил и средств, привлеченных к тушению лесного пожара на территории Тебердинского национального парка в Карачаево-Черкесии, сообщает ГУ МЧС России по КЧР в четверг.

Площадь лесного пожара на территории нацпарка выросла до 3,9 га, говорится в сообщении.

По данным МЧС, в настоящее время к ликвидации лесного пожара привлечены 134 человека и 34 единицы техники.

Кроме того, в тушении пожара в Тебердинском национальном парке участвуют два вертолета Ми-8 МЧС России, которые уже произвели 18 сбросов воды общим объемом 54 тонны.

Информация о том, что в Тебердинском нацпарке на территории Домбайского лесничества обнаружен очаг лесного пожара площадью 0,2 га, поступила вечером 30 августа. К утру четверга площадь возгорания увеличилась до 3,1 га.

Угрозы распространения огня на ближайший населенный пункт - поселок Домбай, расположенный в 4 км от места пожара, - нет, так как между территориями есть естественные преграды в виде ручьев.

Из-за высокой пожарной опасности были полностью закрыты для посещения все экологические маршруты на территории нацпарка.

Тебердинский природный биосферный заповедник, организованный в 1936 году, был преобразован в национальный парк в августе 2021 года. Его общая площадь составляет более 112 тыс. га. На территории нацпарка расположены горнолыжные склоны, альпинистские маршруты, гостиницы, летний экологический лагерь для волонтеров, хижины для полевых работ и экспедиций, а также усадьба с музеем природы и вольерами для диких животных.