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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

В школах появятся допкурсы по русскому языку для плохо знающих его учеников

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Школы смогут вводить дополнительные курсы по русскому языку для учеников, которые плохо им владеют или не знают его совсем, следует из приказа Минпросвещения РФ.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"С целью удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся, слабо владеющих или не владеющих русским языком, организации вправе включить в учебный план общеобразовательной программы курсы, (модули), a также реализовывать дополнительные общеобразовательные программы по изучению русского языка в объеме, необходимом для освоения основных общеобразовательных программ", - говорится в документе.

Для определения потребности в организации таких курсов, как уточняется в документе, будет проводиться тестирование обучающихся на владение русским языком.

Приказ министерства будет действовать до 1 сентября 2027 года.

Минпросвещения РФ
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