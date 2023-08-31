В школах появятся допкурсы по русскому языку для плохо знающих его учеников

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Школы смогут вводить дополнительные курсы по русскому языку для учеников, которые плохо им владеют или не знают его совсем, следует из приказа Минпросвещения РФ.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"С целью удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся, слабо владеющих или не владеющих русским языком, организации вправе включить в учебный план общеобразовательной программы курсы, (модули), a также реализовывать дополнительные общеобразовательные программы по изучению русского языка в объеме, необходимом для освоения основных общеобразовательных программ", - говорится в документе.

Для определения потребности в организации таких курсов, как уточняется в документе, будет проводиться тестирование обучающихся на владение русским языком.

Приказ министерства будет действовать до 1 сентября 2027 года.