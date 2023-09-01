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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Почти месячная норма осадков выпала за ночь в Южно-Сахалинске, введен режим ЧС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин сообщил, что в ночь на пятницу в городе выпала почти месячная норма осадков,

"За ночь выпала почти месячная норма осадков", - написал Надсадин в своем телеграм-канале.

По его данным, сильнее всего от ночной стихии пострадал Городской парк. Из социальных объектов больше всего пострадала школа №23. Там продолжается откачка воды.

"От жителей поступило 211 обращений. Все они в работе. 29 человек, из них 16 детей, эвакуировано в пункт временного размещения", - сообщил глава Южно-Сахалинска.

"По прогнозам синоптиков - больше осадков не ожидается", - добавил мэр.

Из-за непогоды линейки по поводу Дня знаний и занятия во всех школах Южно-Сахалинска перенесли на 4 сентября.

"Детские сады работают в штатном режиме. Запасы питьевой воды и продуктов питания в учреждениях есть", - отметил глава Южно-Сахалинска.

На ликвидации последствий потопа работают спасатели и коммунальные службы.

"Мобилизуются службы чтобы нам помочь из других районов области", - сообщил Надсадин, призвав горожан сохранять спокойствие.

В свою очередь, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что область помогает Южно-Сахалинску справиться с ситуацией.

"Сейчас наша общая задача как можно быстрее устранить последствия ЧС, восстановить работу социальных объектов и инфраструктуры. Для этого муниципалитету оказываем и продолжим оказывать всю необходимую организационную и материально-техническую помощь. Вместе со специалистами городской администрации плечом к плечу работают представители моей команды. Информацию о ситуации в городе получаю от них и мэра ежечасно", - сообщается в телеграм-канале Лимаренко.

По данным главка МЧС России по Сахалинской области, в результате мощного дождя подтопило низменную часть Южно-Сахалинска.

"В зону подтопления попало 62 частных дома в которых проживает 217 человек из них 43 ребенка. В результате подтопления пострадавших нет. Пожарными и спасателями эвакуировано 25 человек из них 10 детей", - говорится в сообщении ведомства.

Развернуто два пункта временного размещения (ПВР) вместимостью 1,5 тыс. человек, на базе комплекса "Ласточка" размещено 17 человек, из них 8 детей.

В готовности к реагированию находится аэромобильная группировка ведомства в количестве 50 человек, шесть единиц техники.

Дальний Восток Южно-Сахалинск Сергей Надсадин
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