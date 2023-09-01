Первое в Сибири суворовское училище открылось в Иркутске

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Суворовское военное училище, ставшее первым в Сибирском федеральном округе, открылось на территории бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища (ИВВАИУ) в Иркутске в пятницу.

"Сегодняшний день является особенным для системы довузовского образования министерства обороны Российской Федерации. Мы открываем Иркутское суворовское военное училище, в котором будет осуществляться подготовка будущих защитников нашего Отечества", - сказал на открытии учебного заведения начальник управления военного образования - заместитель начальника главного управления кадров Минобороны РФ генерал-майор Игорь Муравлянников.

По предложению правительства Иркутской области, которое поддержал президент России Владимир Путин, с 2020 года российское министерство обороны притупило к созданию в столице региона суворовского училища.

Оно разместилось на территории бывшего ИВВАИУ. В историческом здании в начале прошлого века располагалась военная гимназия, позже - курсанты высшего военного авиационного инженерного училища.

На территории учебного заведения построены спальный корпус, столовая, реконструировано основное здание, где размещены актовый зал, учебные классы, обустроены площадки для занятия спортом. Во внутреннем дворе установлен на постамент самолет Су-30, его предоставило ПАО "Яковлев". На аллее представлены 14 бюстов героев-летчиков - уроженцев региона, из них 12 Героев Советского Союза и два Героя Социалистического Труда.

В суворовском училище будет вестись подготовка по образовательным программам среднего и общего образования, а также по дополнительным программам, связанным с авиационными специальностями. В этом году оно примет первых 180 воспитанников: 5, 6 и 7 классы (по 60 человек в каждом), далее будут набирать только пятые классы. В целом учебное заведение рассчитано на 420 курсантов.

Это первое суворовское училище в Сибирском федеральном округе. Ближайшие находятся в Уссурийске и Екатеринбурге.