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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Украинские БПЛА повредили административное здание и жилой дом в Курчатове

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке украинскими БПЛА на Курчатов.

"Утром Курчатов атаковали два украинских беспилотника. Повреждены административное здание и жилой дом. На место выехали специалисты, они оценивают размеры ущерба", - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля 2022 года. Территория региона граничит с Украиной и неоднократно подвергалась обстрелам.

Курская область Курчатов Роман Старовойт
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