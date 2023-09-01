Украинские БПЛА повредили административное здание и жилой дом в Курчатове

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке украинскими БПЛА на Курчатов.

"Утром Курчатов атаковали два украинских беспилотника. Повреждены административное здание и жилой дом. На место выехали специалисты, они оценивают размеры ущерба", - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля 2022 года. Территория региона граничит с Украиной и неоднократно подвергалась обстрелам.