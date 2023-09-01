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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Минобороны РФ сообщило об уничтоженном в Подмосковье украинском беспилотнике

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Украинский беспилотник самолетного типа сбит над Люберцами средствами ПВО, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

"Сегодня утром силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

"Дежурными средствами ПВО БПЛА был уничтожен в воздухе над территорией Люберецкого района Московской области", - заявили военные.

Минобороны РФ Московская область Люберцы
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