Минобороны РФ сообщило об уничтоженном в Подмосковье украинском беспилотнике
Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Украинский беспилотник самолетного типа сбит над Люберцами средствами ПВО, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.
"Сегодня утром силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
"Дежурными средствами ПВО БПЛА был уничтожен в воздухе над территорией Люберецкого района Московской области", - заявили военные.