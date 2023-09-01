"Росатом" учредил компанию, которая может выпускать оборудование для судоходства

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Структуры госкорпорации "Росатом" - УК "ГСА" и "Атомкапитал" - учредили ООО "Морские технологии движения".

По данным ЕГРЮЛ, новая структура была зарегистрирована 31 августа, ее уставный капитал составляет 10 млн рублей. УК "ГСА" принадлежит 99,99%, "Атомкапиталу" - оставшиеся 0,01%.

Согласно выписке, основным видом деятельности компании может стать производство судовых гребных винтов и гребных колес. В дополнительных перечислены, в частности, "производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей", "производство гидравлического и пневматического силового оборудования", "прочих насосов и компрессоров", трубопроводной арматуры, а также ремонт машин и оборудования и ремонт и техобслуживание судов и лодок.

На вопрос о цели создания этого юрлица в "Росатоме" ответили, что в структуре госкорпорации сейчас "находится более 400 компаний, которые созданы для осуществления множества различных проектов и партнерств". "Госкорпорация активно работает над диверсификацией бизнеса, разработкой и внедрением новых продуктов. Для решения этих задач, а также изучения перспективных направлений деятельности учреждаются новые предприятия. О результатах и конкретных планах ООО "Морские технологии движения" говорить пока рано", - заявили в компании.

"Росатом" курирует развитие судоходства по Северному морскому пути.