Лавров заявил, что открытие аудитории ОАЭ в МГИМО отражает развитие стратегического партнерства двух стран

Церемония состоялась в пятницу с участием посла ОАЭ в Москве доктора Мохаммада аль-Джабера

Фото: Пресс-служба МГИМО

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Развитие связей между различными структурами Москвы и Абу-Даби, в том числе инвестиционных, отвечает интересам обоих государств и народов, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Развиваются связи между инвестиционными структурами, транспортными компаниями. Всё это отвечает интересам наших государств и народов, которые получают конкретные выгоды от обогащения связей в социально-экономической сфере", - сказал российский министр на церемонии открытия аудитории ОАЭ в МГИМО, которая состоялась при участи посла ОАЭ в Москве доктора Мохаммада аль-Джабера.

Лавров напомнил, что за последнее время ОАЭ вышли на первое место среди торговых партнеров России в арабском мире, и товарооборот приближается к $10 млрд.: "Есть основания полагать, что это далеко не предел".

Российский министр назвал символическим событием открытие аудитории ОАЭ в МГИМО и подчеркнул, что это "в полной мере отражает растущий характер отношений стратегического партнерства, установленный между нашими странами и подтверждающий тесное сотрудничество на основе взаимного доверия и поиска баланса интересов на протяжении многих лет".

В свою очередь, Аль-Джабер отметил, что открытие аудитории ОАЭ является отражением глубины стратегических отношений между Абу-Даби и Москвой, и подчеркнул, что ОАЭ высоко ценит усилия МИД РФ и всестороннее сотрудничество с посольством.

По его словам, с учетом "богатого академического и культурного опыта МГИМО", ОАЭ "были заинтересованы в том, чтобы открытие первой аудитории ОАЭ в вузах РФ было именно в этом университете".

Он рассказал, что в МГИМО обучаются пять студентов из ОАЭ, и выразил надежду на то, "что в будущем количество наших студентов в вузе будет только расти".

"ОАЭ уделяют большое внимание сфере образования и заинтересованы в установлении международного партнерства в области образования, поддержке системы образования, в том числе с Российской Федерацией. (…) Мы подтверждаем наш настрой на дальнейшее развитие партнерства и стремление наводить мосты сотрудничества на благо общих интересов и достижения взаимного прогресса и процветания", - сказал Аль-Джабер.

Посол также выразил признательность российской стороне "за поддержку в вопросе нашего вступления в объединение БРИКС": "Это является воплощением устремлений объединения на расширение партнерства и дружественных связей. (…) Учитывая прочные двусторонние отношения между нашими странами и твердую убежденность в важности совместных действий в рамках двустороннего и многостороннего взаимодействия, что в свою очередь, несомненно, будет способствовать укреплению связей между странами БРИКС".