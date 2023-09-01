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Думе предложили разрешить хранить удобрения в водоохранных зонах портов

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект, который разрешит размещать в границах водоохранных зон на территориях морских портов, но за пределами границ прибрежных защитных полос, специализированные хранилища аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия.

Законопроект № 433783-8 размещен в электронной базе парламента.

Сейчас статья 65 Водного кодекса запрещает размещать в границах водоохранных зон химические, взрывчатые, токсичные, отравляющие и ядовитые вещества. Внесенный законопроект предлагает установить, что данный запрет не касается аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос. Перечень портов утвердит правительство.

Уточняется, что строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ допускаются при условии их оборудования сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

В конце 2020 года Госдума уже смягчала нормы Водного кодекса (закон № 865816-2) и снимала запрет на строительство, реконструкцию и эксплуатацию специализированных хранилищ агрохимикатов в водоохраной зоне (за пределами границ прибрежных защитных полос) при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов. Бенефициарами проекта были ряд компаний, в том числе "ЕвроХим", который из-за действовавшего на тот момент ограничения вынужден был приостановить реализацию проектов по развитию терминалов по перевалке агрохимикатов в морских портах Туапсе, Мурманск, Усть-Луга.

С инициативой разрешить хранение опасных химикатов вблизи морских портов ранее выступила Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ). Внесенный законопроект подготовил Минпромторг.

Как поясняли ранее "Интерфаксу" в пресс-службе министерства, с марта 2022 года прекращен экспорт аммиака из России из-за закрытия доступа к терминалам в портах Балтии. По мнению министерства, выходом из сложившейся ситуации является строительство собственной - российской портовой инфраструктуры. Специализированных хранилищ аммиака и метанола и других химических веществ. Принятие законопроекта позволит привлечь дополнительные инвестиции в химическую промышленность и запустить производства, остановленные из-за проблем с логистикой, а также поспособствует увеличению экспорта этой продукции, рассчитывают в Минпромторге.

РАПУ оценивает дефицит портовых мощностей в России в 17 млн тонн, из которых 6 млн тонн приходится на аммиак и жидкие удобрения.

Комментируя опасения, связанные с размещением в портах опасных химических веществ, в Минпромторге отметили, что законопроект предусматривает обязательное проведение государственной экологической экспертизы проектной документации на строительство или реконструкцию спецхранилищ в пределах водоохранной зоны.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

ЕвроХим Госдума Минпромторг РАПУ Балтия
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