Движение по Крымскому мосту перекрыто

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Крымский мост временно закрыт для движения автотранспорта в ночь на субботу, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.

В последний раз движение по Крымскому мосту перекрывалось 29 августа на 15 минут.