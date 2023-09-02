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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:10

Движение по Крымскому мосту перекрыто

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Крымский мост временно закрыт для движения автотранспорта в ночь на субботу, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.

В последний раз движение по Крымскому мосту перекрывалось 29 августа на 15 минут.

Крымский мост
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