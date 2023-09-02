Движение по Крымскому мосту восстановлено

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Крымский мост открыт для движения автотранспорта после трехчасовой остановки, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в публикации.

Сообщение об остановке автомобильного движения на Крымском мосту было опубликовано в 0:03, о возобновлении - в 3:25.

В последний раз движение по Крымскому мосту перекрывалось 29 августа на 15 минут.