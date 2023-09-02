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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:10

Одиннадцать человек пострадали в результате ДТП в Екатеринбурге

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Пассажирский автобус врезался в столб в субботу утром в Екатеринбурге, есть пострадавшие, сообщает управление ГИБДД по Свердловской области.

"По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на препятствие в виде столба ", - говорится в сообщении.

В результате ДТП за медицинской помощью обратились 11 человек.

Автоавария произошла на перекрестке улиц Сулимова и Омская.

Отмечается, что на месте ДТП работают несколько нарядов ДПС.

Екатеринбург ГИБДД ДТП
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