Путин посетил новую школу и культурно-досуговый центр в Тверской области

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин после открытого урока в центре "Сегеж" накануне вечером заехал в село Тургиново в Тверской области, его сопровождал губернатор региона Игорь Руденя.

"Путин ознакомился с новой школой, которая была построена в весьма сжатые сроки. Она рассчитана на 300 ученических мест. Глава государства пообщался с учителями, его ознакомили со всей школьной инфраструктурой, учебной и спортивной, зоной практикума и так далее", - сообщил в субботу журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, президент также осмотрел новый культурно-досуговой центр Тургиновский. "Путин высоко оценил качество выполненных строительных работ и поблагодарил губернатора и военных строителей за то, что они выполнили работы в сжатые сроки и успели все сдать к началу года. Перед отъездом президент пообщался с жителями села, которые вышли на улице его поприветствовать", - сказал Песков.