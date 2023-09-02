Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Путин посетил новую школу и культурно-досуговый центр в Тверской области

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин после открытого урока в центре "Сегеж" накануне вечером заехал в село Тургиново в Тверской области, его сопровождал губернатор региона Игорь Руденя.

"Путин ознакомился с новой школой, которая была построена в весьма сжатые сроки. Она рассчитана на 300 ученических мест. Глава государства пообщался с учителями, его ознакомили со всей школьной инфраструктурой, учебной и спортивной, зоной практикума и так далее", - сообщил в субботу журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, президент также осмотрел новый культурно-досуговой центр Тургиновский. "Путин высоко оценил качество выполненных строительных работ и поблагодарил губернатора и военных строителей за то, что они выполнили работы в сжатые сроки и успели все сдать к началу года. Перед отъездом президент пообщался с жителями села, которые вышли на улице его поприветствовать", - сказал Песков.

Владимир Путин Дмитрий Песков Тверская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Один человек погиб в Белгородской области в результате обстрела

Военные сообщили о еще одном сбитом беспилотнике ВСУ над Белгородской областью

Депутат Госдумы РФ Сокол снимет свою кандидатуру с выборов главы Хакасии

Вода ушла из более чем 350 домов в Приморье в зоне паводка

Вода ушла из более чем 350 домов в Приморье в зоне паводка

Над Белгородской областью перехвачены два украинских дрона

ЦИК сообщил о досрочном голосовании и голосовании на экстерриториальных участках новых регионов

ЦИК сообщил о досрочном голосовании и голосовании на экстерриториальных участках новых регионов

Движение по Крымскому мосту перекрыто

Движение по Крымскому мосту перекрыто

Банк России разделит биометрию на группы по уровням соответствия данных

Банк России разделит биометрию на группы по уровням соответствия данных

Иноагентом признан нобелевский лауреат Муратов

Иноагентом признан нобелевский лауреат Муратов
Дипломатическое противостояние

Захарова назвала враждебным требование Дании сократить штат посольства России

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });