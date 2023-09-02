"Киношок" открылся в Анапе

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - XXXII Открытый фестиваль "Киношок" начал свою работу в Анапе.

2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Организаторы посвятили кинофестиваль наставникам кинематографа, определившим облик российского кино. В частности, пройдет ретроспективный показ специальной программы "Учителя и наставники", созданной в сотрудничестве с Кубанькино.

Фестиваль представит четыре конкурсных программы: Полнометражные фильмы, Короткометражные фильмы, Конкурс телевизионных фильмов "ТВ-ШОК" и "Киномалышок". Лучшие российские фильмы можно также будет увидеть в программе "Кино на площади".

В программу полнометражных фильмов вошли картины из России, Казахстана, Киргизии, Индии, Китая и Монголии. Жюри полнометражного конкурса возглавил известный режиссер Алексей Федорченко. Кроме него в жюри вошли оператор-постановщик Юрий Шайгарданов, композитор Анатолий Зубков, кинокритик Виктория Майзель и актер Сейдулла Молдаханов (Узбекистан).

Актер и режиссер Василий Мищенко руководит жюри короткометражного конкурса. Вместе с ним заявлены также режиссёры и сценаристы Иван Болотников и Сергей Русаков.

Победитель в конкурсе "ТВ-ШОК" определяется зрительским голосованием.

Конкурс "Киномалышок" проходит в пяти городах Краснодарского края: Анапа, Абинск, Крымск, Новороссийск, Темрюк. В каждом городе формируется детское жюри. Возглавляет работу всех детских жюри актёр Михаил Сафронов.

"Киношок" проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фестиваль заявил о новом формате взаимодействия со зрителями - "Кинокампус". Это творческая мастерская, где все желающие узнают о кинематографических профессиях.

В Гортеатре будет размещен фестивальный центр, где можно ознакомиться с программой фестиваля, расписанием показов, посмотреть фильмы конкурса ТВ-ШОК.

В этом году основной состав дискуссионного клуба представляет молодое поколение киноведов - студенты старшего курса киноведческого факультета ВГИКа.

В рамках фестиваля пройдут круглые столы: "Перспективы независимых фестивалей в эпоху политической турбулентности и смены экономических моделей" и "Развитие кинематографа в регионах России". Модератор круглых столов - историк кино Сергей Анашкин.

"Киношок" объявит победителей 9 сентября.