Один человек погиб при опрокидывании рыболовецкого судна в Приморском крае

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Рыболовецкое судно перевернулось и затонуло в открытом море в районе мыса Гамова Приморского края, возбуждено дело, сообщает пресс-служба Восточного МСУТ СК России.

"На борту судна находились шесть членов экипажа. Установлено местонахождение пяти человек, из которых один человек погиб, четверо не пострадали. Местонахождение еще одного члена экипажа устанавливается", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ.

Проводятся следственные мероприятия.